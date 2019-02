20 gevangenen op wachtlijst voor drugsvrije cel 08 februari 2019

00u00 0

20 gedetineerden willen in de gevangenis van Hasselt afkicken in de drugsvrije vleugel. Daar zijn 26 plaatsen waar gevangenen zich vrijwillig voor kunnen opgeven."Die wachtlijst in Hasselt duidt erop dat veel gevangenen die verslaafd zijn daar ook iets aan willen doén", zegt de woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. Ook in Brugge is een drugsvrije vleugel met 80 plaatsen. Daar is geen wachtlijst, maar lege plaatsen lopen snel vol met nieuwe kandidaten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN