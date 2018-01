20 extra mensen in strijd tegen illegale goksites 26 januari 2018

De Kansspelcommissie voert de strijd tegen illegale goksites op en krijgt er binnenkort twintig extra werkkrachten bij. Dat is broodnodig, want vorig jaar werden voor amper één illegale goksite boetes uitgeschreven. Dossiers lopen achterstand op en er is nog steeds geen volledig overzicht van de goksector in ons land. "Vooral de gebrekkige vervolging blijft een probleem. Er zijn 148 illegale goksites geblokkeerd, maar omdat er te weinig mensen zijn, worden geen boetes uitgeschreven", klinkt het bij Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA). Die boetes leverden in totaal 82.900 euro op. Peanuts in vergelijking met de minstens 70 miljoen euro die jaarlijks op de sites wordt vergokt. "Met meer volk zullen we betere dossiers kunnen opstellen. En dat moet tot meer sancties leiden."

