20 Belgen uren vast in... Krasnodar 02 juli 2018

Het was een calvarietocht. 20 Belgische supporters die zaterdag al via Moskou naar Rostov wilden reizen, hebben uiteindelijk uren vastgezeten op de luchthaven in... Krasnodar. Aanleiding voor die vertraging was het hevige onweer boven Rostov, waardoor de piloot de beslissing nam om naar Krasnodar, zo'n 300 kilometer verderop, uit te wijken. Uiteindelijk moesten de Belgen daar tot ongeveer 2 uur 's nachts wachten, alvorens alsnog naar de oorspronkelijke bestemming te vliegen. Onder de pechvogels ook uw drie HLN-journalisten, maar wees gerust: we hebben Rostov zonder kleerscheuren (en slaap) gehaald. (PJC)