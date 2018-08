20,1% kans om door te stoten 08 augustus 2018

In de geschiedenis van de Europese bekercompetities gebeurde het 303 keer dat een club de heenmatch thuis met een 2-2-draw afsloot. In de return slaagde het er in 61 gevallen in om zich te kwalificeren. Dat komt neer op 20,1 procent kans voor Standard. De Rouches gingen driemaal een terugwedstrijd in na een 2-2 voor eigen volk. Het liep steeds slecht af: 2-1 tegen Auxerre (Uefa Cup 1992-1993), 2-1 tegen Steaua Boekarest (voorronde Champions League 2006-2007) en 4-0 tegen Hannover 96 (Europa League 2011-2012). Vierde keer, goede keer, dan maar? (GLA)