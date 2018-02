20.000 Vlamingen meten zelf luchtkwaliteit 24 februari 2018

Niet minder dan 20.000 Vlamingen gaan de luchtkwaliteit in hun straat meten in wat volgens de initiatiefnemers "het grootste burgeronderzoek hiernaar ooit" is. Het project van onder andere de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij, werd 'CurieuzeNeuzen Vlaanderen' gedoopt. "Door stikstofdioxide te meten, krijgen we een goed beeld van de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen", zegt onderzoeksleider Filip Meysman (UA). De 20.000 meetpakketten - proefbuisjes die opgehangen moeten worden - zullen uitgedeeld worden aan gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties. Na een maand worden ze ingeleverd en analyseren de wetenschappers de gegevens. De resultaten worden bekendgemaakt in september. "Het is de bedoeling om de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland", zegt Meysman. "Elke deelnemer zal zijn persoonlijk resultaat krijgen en zo weten hoe gezond de lucht in zijn straat is."

HLN