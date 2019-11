Exclusief voor abonnees 20.000 ton peren 18 november 2019

wil ons land volgend jaar naar China exporteren. Met dat doel trekt een delegatie van BelOrta, de grootste groente- en fruitveiling van België, vandaag mee op koninklijke missie naar het Aziatische land. Met nieuwe promotiecampagnes en proefavonden in hotels en winkels zal de Conference- peer extra in de markt worden gezet. "We doen dit ook uit noodzaak, na het Russische importverbod op Europese versproducten in 2014", zegt Glenn Sebregts van BelOrta. "Hoe sneller we nieuwe afzetmarkten vinden, hoe beter. De Belgische peer ziet er bovendien helemaal anders uit dan de peren die zij gewend zijn. Ze weten niet dat je die ook ongeschild uit het vuistje, kan eten." De Conference wordt er ook gepromoot als natuurlijke suikervervanger in gerechten. (FT)

