20.000 nieuwe Belgen in zes maanden

09 september 2019

De eerste zes maanden van dit jaar zijn er 20.002 nieuwe Belgen bijgekomen. Dat zijn er bijna 2.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Naast de traditioneel talrijke Marokkanen (2.540), Roemenen (1.169) en Polen (904) valt de instroom vanuit het Verenigd Koninkrijk op: 773 Britten werden Belg, van wie velen wellicht geïnspireerd door de nakende brexit. Ook verwierven erg veel Afghanen onze nationaliteit: 667, tegenover 460 in het eerste halfjaar van 2018. Terwijl het aantal asielaanvragen vanuit dat land fors stijgt, neemt de kans op groen licht af. Waar in 2014 nog 75% van de dossiers uit Afghanistan werd goedgekeurd, daalde dat vorig jaar tot bijna de helft en in de eerste helft van dit jaar tot een derde. (SPK)

