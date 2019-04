Exclusief voor abonnees 20.000 jongeren schuiven goedkoop aan bij sterrenchefs 11 april 2019

20.000 jongeren schoven vorige maand hun voeten onder de betere restauranttafel. De tiende editie van Jong Keukengeweld - waarbij jongeren in maart en oktober goedkoop kunnen gaan eten in sterrenrestaurants - breekt zo een record, met in totaal 41.000 deelnemers. 63 jonge chefs boden voor 49 of 59 euro topgastronomie aan, aan eters onder de 30 jaar. "Onze jonge chefs zijn de beste ambassadeurs om Vlaanderen op de kaart te zetten als gastronomische topbestemming", zegt toerismeminister Weyts (N-VA). De volgende editie start in oktober. (AVA)