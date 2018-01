20.000 euro voor WK-goud voor mannen én vrouwen 23 januari 2018

Als Sanne Cant en Wout van Aert straks hun wereldtitel verlengen, zullen zij voor de eerste keer een even grote winstpremie krijgen van de wielerbond. Belgian Cycling begon vier jaar geleden met het geleidelijk aan gelijktrekken van de premies van mannen en vrouwen. Cant en Van Aert kunnen dan elk 20.000 euro verdienen met WK-goud. Voor Cant een vertienvoudiging in vergelijking met vier jaar geleden, toen een wereldtitel nog maar 2.000 euro had opgeleverd. Zilver en brons leveren 5.000 en 2.000 euro op (tenzij er ook een Belgische gouden medaille 'valt', dan wordt de winnaar/winnares verondersteld om zelf te delen met wie nog op het podium eindigt; op die manier moet de bond nooit meer dan 20.000 euro betalen). Op de piste liggen de premies al een tijdje even hoog. In het najaar zal dat ook het geval zijn op het weg-WK. Voor de Belgische man en/of vrouw die wint in Innsbruck, ligt 50.000 euro te wachten. (BA)

