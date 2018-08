20.000 euro voor ongeboren paardje 28 augustus 2018

00u00 0

Een Amerikaan heeft zaterdag in Zandhoven 20.000 euro neergeteld voor een ongeboren paard. Het nog geslachtsloos paardje in de baarmoeder kan wel eens uitgroeien tot een toekomstige springpaardtopper. Meteen de achterliggende gedachte van de opmerkelijke aankoop. Steeds vaker wordt een 'kampioenen-embryo' in de allereerste dagen van de zwangerschap uit de oorspronkelijke moeder gehaald en opnieuw geplaatst bij een 'draagmerrie'. Haar taak is het ongeboren paard ter wereld brengen en verder opkweken. De kostelijke praktijk wordt niet vaak toegepast, de werkwijze biedt geen garantie op succes. (MVDB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN