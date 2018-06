20.000 braadkuikens sterven in brand 18 juni 2018

In het Poperingse Watou zijn zaterdag 20.000 braadkuikens omgekomen toen brand uitbrak in hun stal. Kweker Geert Rosseeuw (52) was er aan het werk en kon zich nog net uit de voeten maken. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin enkele voedersilo's en een naastliggende stal, waarin ook 20.000 braadkuikens verbleven, te vrijwaren. De brand is mogelijk ontstaan door een defect aan een lamp, waardoor ook de dakisolatie vuur heeft gevat. (VHS)