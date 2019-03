Exclusief voor abonnees 2 wijntjes per dag is méér dan genoeg, zegt OOK Franse regering 30 maart 2019

Of de wijnboeren er blij mee zijn, weten we niet, maar de Franse regering wil haar bevolking toch minder vin doen drinken. Twee glazen per dag is het maximum, klinkt het, en niet elke dag - de limiet ligt op tien per week. Wie meer drinkt, "vergroot het risico op hersenbloedingen, kanker en hoge bloeddruk". De campagne komt er na schokkende cijfers. Zo'n kwart van de Fransen drinkt meer dan twee glazen per dag en 41.000 mensen sterven jaarlijks aan alcoholgerelateerde problemen.