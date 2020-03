Exclusief voor abonnees 2 weken isolatie voor iedereen die aankomt in Zaventem 26 maart 2020

Elke reiziger die nog op Brussels Airport aankomt, krijgt het dwingende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. Ook familieleden of vrienden die de reiziger ophalen, moeten twee weken binnenblijven. De politie controleert intussen alle reizigers. Wie geen goede reden heeft om naar ons land te reizen, wordt met de eerstvolgende vlucht teruggestuurd. Dat gebeurt ook met passagiers die uit Spanje of Italië aankomen. Ook al komen ze uit een Schengenland, ze zijn toch verplicht langs de grenscontrole te passeren. Het aantal passagiers op Zaventem is gezakt tot 3.900 per dag. Normaal zijn dat er 65.000. Gisteren kwamen 24 vluchten aan en vertrokken er 20. Normaal zijn er 645 vluchten per dag. Het internationale treinverkeer van en naar België is ook bijna stilgevallen. (PhG)

