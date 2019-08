Exclusief voor abonnees 2 verkrachtingen en 70 bezoekers betrapt met drugs op festival in Wachtebeke 13 augustus 2019

Bij de lokale politie in het Oost-Vlaamse Wachtebeke zijn twee aangiftes van verkrachting op het hardstylefestival The Qontinent binnengelopen. Dat vond afgelopen weekend plaats in het provinciaal domein Puyenbroeck. "Er zijn twee dossiers opgesteld, waarbij een verdachte gekend is. We zijn een onderzoek gestart om te zien of de feiten al dan niet bewezen zijn", zegt korpschef Koen Van Poucke. Tijdens het festival werd ook grondig gecontroleerd op drugs, en met reden. Zo'n 70 bezoekers werden betrapt terwijl ze drugs op zak hadden. "Er werden tal van verdovende middelen gevonden, vooral xtc, cocaïne, speed, amfetamines, ketamine, MDMA en cannabis." Bij verkeerscontroles werden ook 15 bestuurders betrapt die reden onder invloed van verdovende middelen, en 18 chauffeurs waren onder invloed van alcohol. Ten slotte werd ook één verboden wapen in beslag genomen tijdens een verkeerscontrole: een nunchaku, een wapen met twee stokken dat gebruikt wordt in de martial arts. Wie verdovende middelen bij zich had, kon meteen een minnelijke schikking betalen. Zo werd in totaal 19.800 euro geïnd. Vijf mensen werden door het parket van Oost-Vlaanderen gedagvaard, onder wie vier dealers. (DJG)

