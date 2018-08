2 van 3 Borlées naar finale 400m EK ATLETIEK 09 augustus 2018

00u00 0

Zes jaar moesten ze erop wachten maar gisteren was het eindelijk weer zover: tweelingbroers Kevin en Jonathan Borlée (30) kwalificeerden zich voor het eerst sinds de Spelen van Londen samen voor de finale van de 400m op een groot kampioenschap. Op het EK in Berlijn finishte Jonathan als tweede in zijn halve finale, in 44.87. Het is de eerste keer in vijf jaar dat de nationale recordhouder (44.43) naar zo'n scherpe tijd spurtte. Kevin had aan een derde plek in 45.07 voldoende om zich te kwalificeren. Maar jongere broer Dylan (25), die haalde het niet. Hij eindigde als zesde, in 45.63.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN