2 uur geen tv, internet en telefoon door storing bij Proximus

Door een grote storing bij telecomoperator Proximus ondervonden een heleboel klanten gisteravond twee uur lang problemen met tv-kijken, surfen, bellen en sms'en. Ook de website en klantendienst waren onbereikbaar. Rond 20 uur liepen de eerste klachten binnen. Vooral in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen waren er heel wat moeilijkheden. Twee uur later liet Proximus weten dat de storing volledig van de baan was. "Oorzaak van de problemen was een elektriciteitspanne in één van de datacentra waar Proximus TV afhankelijk van is", verklaarde woordvoerder Jan Margot. (ADN)