2 urenstakingen bij cipiers (en daarna een beetje langer) 29 januari 2018

De cipiers zullen vanaf vandaag tot en met donderdag elke dag twee uur minder werken, uit protest tegen het personeelstekort in de gevangenissen. Als er geen akkoord met justitieminister Geens uit de bus komt, zullen de bonden overgaan tot een grotere staking. Ze zouden dan het werk neerleggen van donderdagavond 22 uur tot zaterdagochtend 6 uur. Vanaf 19 februari worden de shifts met drie uur ingekort, om daarna tot een 48 urenstaking over te gaan. De actiekalender geldt voor alle gevangenissen in ons land.