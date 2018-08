2 ton coke tussen tegels in Gentse haven 24 augustus 2018

In de Gentse haven heeft de politie bijna 2 ton cocaïne gevonden tussen een lading tegels uit Brazilië. In totaal gaat het om meer dan 1.900 pakketten, die dinsdag ontdekt werden. De marktwaarde wordt geschat op 56 miljoen euro, de straatwaarde op 100 miljoen. Op de pakketten staat een afbeelding van een beer met daarboven de Russische vlag. "Een eigendomsmerk van de maker of een symbool om het type drugs aan te duiden", zegt de federale politie. De drugs werden gisteren al integraal vernietigd bij een gespecialiseerde firma. (DJG)

