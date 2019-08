Exclusief voor abonnees 2 op 9, maar geweldige sfeer 10 augustus 2019

00u00 0

0-0 tegen KV Mechelen, dat één helft met tien man speelde. Resultaat: Anderlecht haalt 2 op 9. Paars-wit was dominant, en leuk om naar te kijken. Alleen: je kunt net zo goed de doelen wegnemen. Scoren heeft het nu al 257 minuten niet meer gedaan. Aan de supporters lag het niet. Geweldige sfeer. Het was aangenaam toeven in het Lotto Park - da's recent anders geweest. Kompany bedankte de fans voor het vertrouwen, met een gebalde vuist na de match.

