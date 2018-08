2 op 6 Titelfavoriet KVM mist competitiestart 13 augustus 2018

KV Mechelen heeft voor de tweede keer op rij niet kunnen winnen. Dit keer kwam de titelfavoriet in 1B niet verder dan 2-2 op het veld van KSV Roeselare. De thuisploeg kwam na amper vier minuten op voorsprong via Van Kessel. KV Mechelen beet de tanden stuk op de Roeselaarse defensie. Tot ref Vergoote een penalty floot na een lichte duwfout op Cornet. Tainmont faalde niet: 1-1. Na de pauze leek de eerste zege voor Malinwa er toch in te zitten. Igor de Camargo rondde een knappe aanval perfect af. Zijn eerste doelpunt voor KV. Uiteindelijk zette Van Acker de eindstand op het bord met een heerlijk doelpunt. 2 op 6: geen geslaagde seizoenstart dus voor KV Mechelen. Er wordt vrijdag maar beter gewonnen van Lommel. (ABD)

