2 op 5 werknemers krijgen geen opleiding 25 augustus 2018

00u00 0

Bijna de helft van de werknemers (41 procent) heeft vorig jaar geen opleiding gekregen. Dat blijkt uit bevragingen van Acerta en Jobat.be bij een kleine 4.000 werknemers. Dat cijfer staat haaks op het belang van levenslang leren waar iedereen de mond van vol heeft en op de verplichting voor de werkgevers in het kader van de wet 'werkbaar en wendbaar werk' om minstens twee dagen opleiding per werknemer en per jaar te voorzien. "En dat is nog maar de wettelijke kant van de zaak", zegt Annelies Baelus van Acerta Consult. "Een veel betere motivatie om opleidingen de plaats te geven die ze verdienen, is het belang dat werknemers eraan hechten én het effect voor de werkgever. Opleiding zorgt ervoor dat mensen inzetbaar blijven, dat je als onderneming een antwoord klaar hebt op de automatisering en dat je kunt aanwerven op talent en competenties eerder dan op concrete vaardigheden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN