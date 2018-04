2 op 3 werknemers zijn te moe om van vrije tijd te genieten Redactie

30 april 2018

00u00 0 De Krant Twee op drie Belgische werknemers voelen zich zo moe dat ze niet van hun vrije tijd kunnen genieten. Dat blijkt uit een studie die onderzoeksbureau iVox heeft uitgevoerd in opdracht van Groen. Niet fysieke last, maar stress is de hoofdoorzaak van die vermoeidheid.

Stress leidt ook tot langdurige afwezigheid. Halfweg 2017 waren bijna 400.000 loontrekkenden en zelfstandigen langer dan een jaar buiten strijd - een vijfde meer dan in 2014. In 28.000 gevallen was sprake van een burn-out. Dat straalt af op de kosten voor de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Vorig jaar gaf het RIZIV ruim 7 miljard euro uit. Dat is 1,2 miljard meer dan in 2014.

"Dit is een structureel probleem", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. "En dat vergt ook een structurele oplossing." De partij wil dat werkgevers, net als in Nederland, slachtoffers van een burn-out twee jaar moeten blijven uitbetalen. Zo worden ze verplicht aan preventie te doen. Werkgeversorganisatie Voka en minister van Werk Peeters (CD&V) vinden dat geen goed idee. (ADB)

