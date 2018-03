2 op 3 klachten over openbare zedenschennis geseponeerd 24 maart 2018

Daders van openbare zedenschennis gaan meestal vrijuit. Twee op de drie klachten worden door het parket geseponeerd. Vaak zijn er onvoldoende bewijzen, zo blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Een exhibitionist die opduikt in het park, een pendelaar die masturbeert op de trein of een man die kinderporno bezit: het zijn allemaal misdrijven die bij justitie onder de noemer openbare zedenschennis vallen. Niet alle feiten zijn even ernstig, en dus stromen niet alle processen-verbaal van de politie door naar justitie. In 2015 en 2016 belandden 2.714 van de 3.950 opgemaakte pv's bij het parket. 1.750 van die zaken werden door het openbaar ministerie zonder gevolg geklasseerd. En zelfs voor de rechter gaan exhibitionisten vaak vrijuit. In 2015 en 2016 waren er slechts 741 veroordelingen. Dat betekent dat 27 procent van de processen-verbaal die het parket halen in een veroordeling uitmonden. Op het totale aantal opgestelde pv's is dat slechts 19 procent. De oorzaak is dat openbare zedenschennis moeilijk te bewijzen valt. In 35 procent van de geseponeerde zaken blijkt de dader onbekend. In 27 procent is er onvoldoende bewijs. Bijna 500 van de 741 veroordelingen voor openbare zedenschennis hebben met kinderpornografie te maken. Dat toont aan dat zware feiten wel vaker gestraft worden. (ADB/SRB)

HLN