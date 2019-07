Exclusief voor abonnees 2 op 3 gaan op reis 12 juli 2019

64% van alle Belgen is vorig jaar op reis gegaan. Dat laat Statbel, de Belgische dienst voor statistiek, weten. 'Op reis', dat is een uitstap met minstens één overnachting, al dan niet in het buitenland. De Belgen waren goed voor in totaal 20,5 miljoen reizen of 10% meer dan in 2017. Meer dan de helft van de vakanties (12,2 miljoen) duurde vier nachten of meer. Voor korte reizen was België de belangrijkste bestemming (41%). Bij langere reizen staat Frankrijk op de eerste plaats (26%), gevolgd door een gedeelde tweede plaats voor België en Spanje (14%). Slechts 16% reist buiten de Europese Unie.