Exclusief voor abonnees 2 oktober 02 december 2019

00u00 0

Amsterdam

'Sail to the COP' gaat van start: de Regina Maris vaart uit in Amsterdam. Aan boord 36 jonge klimaatactivisten, onder wie 6 Belgen. Naast Anuna De Wever (18) ook haar zus Josefien Hoerée (23), Adélaïde Charlier (18), Rob Jacobs (30), Peter Paul Vissepoel (30) en Constanze Wouters (26).

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 01 minuut 35 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode