2% nieuwe wagens rijdt op elektriciteit

Twee op de honderd in december nieuw ingeschreven wagens rijden uitsluitend op elektriciteit. Sinds september tekent zich een (relatief) forse groei af. Van januari 2017 tot augustus 2018 schommelde het marktaandeel elektrische voertuigen rond de 0,6 procent. In december bedroeg dat al 1,94 procent. Volgens het kabinet-Peeters is een mogelijke oorzaak te vinden in het uitbreidende aanbod van modellen met een grotere actieradius. "Het aanbod van de autoconstructeurs zal nog moeten groeien, maar de omschakeling naar elektrische voertuigen zet zich steeds meer door", zegt Vlaams minister voor Energie Lydia Peeters (Open Vld). De Vlaamse doelstelling is dat in 2020 7,5 procent van de nieuwe wagens elektrisch is. Tegen dan moeten er ook 5.000 publieke laadpunten zijn. (SPK)

