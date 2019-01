2 miljoen werknemers gebruiken maaltijdcheques Record 16 januari 2019

Twee miljoen werknemers gebruikten vorig jaar maaltijdcheques, een record. Zij gaven in totaal meer dan 2,5 miljard euro in de vorm van dergelijke cheques uit in winkels en restaurants. Dat is een stijging met zes procent ten opzichte van 2017 en een stijging met 27 procent sinds de volledige digitalisering van de maaltijdcheque in 2015.

