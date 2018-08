2 miljoen per jaar Trebel best betaalde speler ooit 30 augustus 2018

Adrien Trebel (27) heeft zijn contract verlengd tot 2023, maar om zijn kapitein over de streep te halen is Anderlecht financieel zéér ver moeten gaan. Naar verluidt zou Trebel de best betaalde speler uit de clubgeschiedenis worden. Tot voor kort was die eer voor Teodorczyk weggelegd met 1,7 miljoen netto per jaar. Trebel zou daar boven zitten en bij de 2 miljoen netto per jaar verdienen. Het is te hopen voor de Anderlechtfans dat dit sterk verbeterde contract niet hetzelfde effect heeft bij Trebel als destijds bij Teodorczyk. De Pool bakte er nadien nauwelijks nog iets. Die boodschap gaf Luc Devroe Trebel gisteren alvast mee. Devroe was alles behalve tevreden over de prestatie van Trebel tegen Club Brugge. (MJR)

