2 miljoen euro giften voor Natuurpunt 19 januari 2019

Natuurpunt haalde in 2018 iets meer dan 2 miljoen euro giften binnen. Dat is ruim 275.000 euro meer dan in 2017. Er kwamen ook zo'n 3.000 leden bij en daarmee werd de kaap van 110.000 overschreden. Volgens de organisatie zelf heeft ze haar succes te danken aan het groeiend aantal burgers dat bezorgd is om hun leefomgeving. Mensen beseffen dat ze zelf iets kunnen doen door lid of vrijwilliger te worden of een gift te doen, aldus woordvoerder Hendrik Moeremans. Met de giften werd onder meer 475 hectare natuur aangekocht, waarvan 122 hectare in Limburg. (ND)