2 miljoen euro extra per jaar voor topsport 07 december 2019

Op de olympische stage in het Turkse Belek heeft Vlaams sportminister Ben Weyts (N-VA) gisteravond nog uitgepakt met goed nieuws voor de sportwereld: het jaarlijkse budget voor topsport wordt met 2 miljoen euro opgetrokken, van 24 naar 26 miljoen euro. Voor investeringen in topsportinfrastructuur wordt nog eens 10 miljoen euro vrijgemaakt. Gespreid over een legislatuur van 5 jaar komt dat neer op 140 miljoen. Sport Vlaanderen zal uitmaken hoe die bijkomende 2 miljoen besteed wordt. Tot maart 2021 kunnen verschillende sportfederaties een subsidieaanvraag voor projecten indienen. (VH)