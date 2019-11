Exclusief voor abonnees 2 miljoen bezoekers voor Pairi Daiza 13 november 2019

00u00 0

Pairi Daiza heeft dit jaar tussen begin april en half november 2.016.000 bezoekers verwelkomd. Dat is een record. Voor het eerst in 25 jaar opent het dierenpark in Brugelette zijn deuren ook in de kerstperiode. Tussen tussen 14 december en 5 januari kunnen bezoekers het park in kerstsfeer bezichtigen.