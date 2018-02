2 many dj's, Underworld en Dua Lipa op Tomorrowland 02 februari 2018

Nieuwe lading namen voor Tomorrowland. En daar zitten enkele verrassingen tussen. Wat dacht u bijvoorbeeld van 2 many dj's? Stephen en David Dewaele - die deze week nog de eerste Mia uit hun carrière mochten ontvangen voor hun Soulwaxplaat 'From Deewee' - staan als 2 many dj's op Organ of Harmony, het podium van Martin Solveig en Lost Frequencies. Dua Lipa (foto) treedt aan op de stage van Martin Garrix. En Underworld staat op de live stage. Verder zijn ook Armand van Helden, Henri PFR, en Steve Aoki bevestigd. Eerder raakte al bekend dat ook Kungs, Paul Kalkbrenner, Netsky, Dimitri Vegas & Like Mike van de partij zullen zijn.

