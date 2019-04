Exclusief voor abonnees 2 keer vrij wegens gebrek aan bewijs, nu weer in de cel voor brandstichting 10 april 2019

Een 46-jarige man uit Meerhout zit al voor de derde keer achter de tralies op verdenking van brandstichtingen, deze keer in Meerhout en Herentals. De eerste twee keer ging Dieter K. vrijuit. Zo'n 25 jaar geleden werd hij verdacht van een reeks van 23 brandstichtingen in Hemiksem. Hij zat zes maanden in voorhechtenis en riskeerde vijf jaar cel, maar werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. In 2004 belandde hij opnieuw voor drie weken in de gevangenis, deze keer omdat hij verdacht werd van brandstichting in het huis van zijn ouders. Opnieuw waren er geen sluitende bewijzen en werd hij buiten vervolging gesteld.

