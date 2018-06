2% kan het ook in 'Weekend zonder alcohol' niet laten 13 juni 2018

De extra alcoholcontroles die de federale politie en lokale zones afgelopen weekend gehouden hebben, hebben 2,24% positieve ademtesten opgeleverd. In totaal werden 32.299 bestuurders gecontroleerd. 161 van hen zagen hun rijbewijs meteen ingetrokken. De politie spreekt over een positieve tendens, want bij de vorige zomereditie van het 'Weekend zonder alcohol' had nog 2,77% van de bestuurders te veel gedronken. Toch is een mentaliteitswijziging nodig, besluit de politie.