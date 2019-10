Exclusief voor abonnees 2 jaar met uitstel voor liegende gynaecologe na dood patiënte 08 oktober 2019

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 60-jarige ex-gynaecologe veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor de dood van een patiënte. Ze was na privéproblemen geschrapt door de Orde, maar bleef acht jaar lang doen alsof ze gynaecologe was. In december 2015 kwam Nora Piot bij gynaecologe V.M. op consultatie. Piot werd met een gerust hart naar huis gestuurd, maar de klachten bleven aanhouden. In werkelijkheid belandden de uitstrijkjes zonder gedegen onderzoek in de prullenmand. Het duurde nog bijna twee volle maanden vooraleer Piot onderzocht werd door een echte dokter. Die had meteen een sterk vermoeden dat het om baarmoederhalskanker ging. Een goed jaar later stierf Piot aan de gevolgen daarvan. De rechter veroordeelde V.M. tot twee jaar cel met probatie-uitstel gedurende drie jaar voor valsheid in geschrifte, schuldig verzuim en onwettige uitoefening van de geneeskunde. (KAR)

