2 jaar heeft noodtoestand in Turkije geduurd 20 juli 2018

Na twee jaar is gisterochtend de noodtoestand in Turkije opgeheven. Die werd kort na de mislukte staatsgreep in 2016 afgekondigd en zeven keer met drie maanden verlengd. President Recep Tayyip Erdogan, die onlangs herverkozen werd, had beloofd de noodtoestand niet langer aan te houden. Maar zijn tegenstanders verwachten niet dat er nu veel zal veranderen. Door een recente grondwetswijziging heeft Erdogan veel meer macht dan voorheen. En het parlement buigt zich nog over nieuwe antiterreurwetten. Erdogan gebruikte de noodtoestand onder meer om tienduizenden tegenstanders te arresteren en ruim 150.000 overheidsfunctionarissen en militairen te schorsen of te ontslaan. Ze worden verweten banden te hebben met de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen, die door Erdogan verantwoordelijk wordt geacht voor de couppoging.

