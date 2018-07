2 jaar cel voor man die drugs over gevangenismuur gooit 31 juli 2018

Een 42-jarige man die een flesje GHB over de muur van de Leuvense hulpgevangenis wierp, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Bjorn C. zag zijn gebaar als een vriendendienst omdat hij nog openstaande schulden had bij Jo A. (30). Die gaf de opdracht om de vloeibare drug op te pikken bij zijn ouders. Tijdens de wandeling werd het pakketje opgepikt door gevangenen. Sommigen werden onwel toen ze de drugs innamen. Eén van hen verkeerde even in levensgevaar. Opdrachtgever Jo A. kreeg 2 jaar cel, maar met uitstel. Hij zit intussen in een ontwenningskliniek. Zijn ouders die het flesje GHB klaarlegden voor de vriend kregen ieder zes maanden cel met uitstel. (KAR)