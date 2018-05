2 jaar cel voor judocoach zonder advocaat 26 mei 2018

00u00 0

Judocoach Kris B. (40) is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het aanranden van drie van zijn pupillen. Ook mag hij vijf jaar geen judotraining geven aan minderjarigen. De man uit Opwijk, die lesgaf aan een topsportschool, startte relaties met zeker drie tieners. Na geruchten over grensoverschrijdend gedrag werd hij ontslagen. Daarop bouwde hij een judozaal in zijn achtertuin, waarin hij bleef lesgeven aan jonge meisjes. Opvallend: de man werd voor de rechtbank niet verdedigd door Jef Vermassen, die zonder succes uitstel had gevraagd omdat hij op vakantie was. "De rechtbank heeft wel rekening gehouden met de schriftelijke conclusies van de verdediging en de uitgebreide stukkenbundel die ter beschikking werd gesteld", verduidelijkte de rechter. B. reageerde woedend na het vonnis, en stormde de zaal uit. (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN