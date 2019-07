Exclusief voor abonnees 2 jaar cel voor dievegges die zoontje (5) inzetten 13 juli 2019

00u00 0

Drie Noord-Franse dievegges hebben in de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor liefst veertien diefstallen bij Colruyt. Bij hun arrestatie had zelfs het 5-jarige zoontje van één van hen gestolen spullen op zak. "Mijn cliënte legde sporadisch iets in de kinderwagen, maar dat is nog iets anders dan je kind gebruiken om diefstallen te plegen", pleitte haar advocate.