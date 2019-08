Exclusief voor abonnees 2-in-1 bescherming 24 augustus 2019

Beschermen tegen de zon én tegen insecten kan makkelijk met de 2-in-1 zon- en insectenbescherming van Care Plus. Deze bescherming is zowel geschikt voor volwassenen als voor kinderen vanaf 2 jaar, is waterresistent, beschermt tegen UVA- en UVB-stralen, en biedt 4 uur bescherming tegen muggen en 2 uur tegen wespen. Alles-in-één dus om onbezorgd in de vrije natuur te vertoeven. (KM)

