2 goals volstaan (als Kane niet scoort) 13 juli 2018

00u00 0

Als Romelu Lukaku de Golden Boot - zoals de topschutterstrofee op het WK sinds 2010 heet - nog in zijn valies wil steken, zal hij morgen in Sint-Petersburg twee keer moeten scoren. Op voorwaarde dat Kompany en co. natuurlijk ook een handje helpen door concurrent Harry Kane negentig minuten droog te houden. In dat geval komt 'Big Rom' net als de Brit op zes treffers te staan, maar krijgt hij van de FIFA het voordeel omdat hij geen enkele strafschop scoorde. De spits van Tottenham kreeg drie van zijn zes doelpunten op die manier 'cadeau'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN