2 goals Lukaku helpen Man United aan stunt 07 maart 2019

00u00 0

Eén goal na nog geen twee minuten en dan nóg één op het halfuur: Lukaku was weer de killer van de afgelopen weken bij Man United. PSG scoorde in tussentijd ook wel, maar een betwiste penalty in de extra tijd bezorgde Man United alsnog de kwalificatie. Rashford knalde de Engelsen naar 1-3 en een ticket voor de kwartfinales van de Champions League.

HLN