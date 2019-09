Exclusief voor abonnees 2 extra kandidates voor 90-jarig jubileum 30 september 2019

De strijd om de felbegeerde kroon van Miss België wordt dit jaar nog iets pittiger, want voor het eerst zijn er 32 finalistes gekozen in plaats van 30. De missverkiezing bestaat in 2020 exact 90 jaar, waarvan 15 jaar onder het bewind van Darline Devos, en daarom wil het comité twee extra meisjes de kans geven om het kroontje te winnen. Eind oktober trekken de 32 finalistes met de huidige Miss België, Elena Castro Suarez (19), richting het Baron Resort in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, waar er heel wat fotoshoots en filmopnames op de planning staan. Op 11 januari 2020 volgt dan het moment van de waarheid in het Plopsa-theater in De Panne. De weg naar de kroon is vanaf 14 oktober te volgen op Eclips TV, de zender die de verkiezing ook live zal uitzenden. Elena Castro Suarez presenteert op die zender vanaf 28 oktober daarnaast het dagelijkse fitnessprogramma 'Eclips in beweging'.

