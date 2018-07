2 daklozen in brand gestoken in Berlijns station 24 juli 2018

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee daklozen zwaar verbrand geraakt zondagavond laat, nadat ze bewust in brand werden gestoken. Eerst goot een aanvaller brandversneller over hen, waarna hij het vuur aanstak. Klanten van nabijgelegen eetkraampjes zagen dat en repten zich met een brandblusser naar de mannen. Volgens omstaanders zouden zij het vuur gedoofd hebben. Het tweetal werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is niet bekend. De dader is nog niet gevat.

