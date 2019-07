Exclusief voor abonnees 2 dagen Tour, 2 Belgen pakken trui 08 juli 2019

Toegegeven: het is een Nederlandse ploeg die al twee dagen heerst over de Tour. Maar het weekend op Belgische bodem heeft ook een Belgisch randje gekregen. Wout van Aert voert het jongerenklassement aan, na de straffe tijdrit van zijn team. Jumbo-Visma reed 20 seconden sneller dan Ineos. En ook Greg Van Avermaet heeft zijn eerste prijs(je) al binnen: hij stond te blinken in de bollentrui nadat hij als eerste bovenkwam op de Muur. 'Bolleke', zo noemen ze hem nu bij CCC. Vandaag is Van Aert favoriet voor de ritzege in Epernay. Met de gele trui erbovenop?

