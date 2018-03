2 Belgen op Paralympische Winterspelen 10 maart 2018

00u00 0

Met een openingsplechtigheid in het olympisch stadion van Pyeongchang zijn gisteren de twaalfde Paralympische Winterspelen op gang getrokken. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in verklaarde de Spelen omstreeks 13.15 uur (21.15 uur Koreaanse tijd) officieel geopend. België wordt de komende negen dagen (tot 18 maart) in Zuid-Korea vertegenwoordigd door skiërs Jasper Balcaen en Eléonor Sana. Die laatste mocht de Belgische vlag dragen. De twee Belgische atleten zullen een druk programma afwerken. Ze komen immers zeven van de negen dagen in actie: Sana in vijf nummers, Balcaen in drie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN