2 aanhoudingen na beschieting Amerikaanse ambassade in Turkije 21 augustus 2018

00u00 0

De Turkse autoriteiten hebben twee mannen opgepakt vanwege de beschieting van de Amerikaanse ambassade in Ankara. Ook zijn een voertuig en een vuurwapen in beslag genomen. De opgepakte dertigers hebben een strafblad en legden na hun arrestatie een bekentenis af, melden de autoriteiten in de Turkse hoofdstad.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN