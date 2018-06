2.880 km 22 juni 2018

De weg naar de finale is qua wedstrijden misschien even lang, maar niet in kilometers. Willen de Rode Duivels hun reistijd op het WK serieus inkorten, dan moeten ze eigenlijk tweede worden in hun poule. Dan leggen de Belgen, zo berekende 'Eurosender', 7.294 kilometer af richting finale, terwijl dat als groepswinnaar 10.174 kilometer zou zijn, wat dus een verschil van 2.880 kilometer is. De totale reisafstand van alle deelnemers samen bedraagt 205.000 kilometer, wat overeenkomt met ongeveer vijf keer de omtrek van de aarde. (PJC)