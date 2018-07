2,8 miljoen Vlamingen getuige van Mirakel van Rostov 04 juli 2018

Welgeteld 2.194.195 Vlamingen hebben maandagavond België-Japan gevolgd voor hun tv, met een piek van 2.417.815 helemaal op het einde, toen Chadli de winning goal tegen de netten knalde. Daarmee was de achtste finale (voorlopig) de best bekeken wedstrijd van de Rode Duivels op dit WK. In de 'historische' kijkcijfertop strandt deze interland op de zevende plek. Benieuwd of het huidige record - 2,42 miljoen kijkers voor de achtste finale tegen Hongarije op het EK 2016 - vrijdag nog overeind blijft.

