07 april 2018

Bij het Facebook-privacyschandaal zouden tot 2,7 miljoen Europese gebruikers betrokken zijn, en niet 1 miljoen zoals eerder circuleerde. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gezegd, nadat het bedrijf van Mark Zuckerberg dat zelf aan de Commissie had bevestigd. Van die 2,7 miljoen Europese Facebookaccounts werden de gegevens naar het databedrijf Cambridge Analytica versluisd. Dat zou de data hebben gebruikt om onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te sturen. In totaal zou Cambridge Analytica de gegevens van 87 miljoen gebruikers verzameld hebben. De overgrote meerderheid van de gedupeerden is Amerikaan. In ons land zou het om iets minder dan 61.000 mensen gaan. Facebook brengt alle betrokken gebruikers vanaf maandag zelf op de hoogte.

HLN